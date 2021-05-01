Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu
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Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 2 ay önce boşaltılan evine giren ev sahibi, kötü bir kokuyla karşılaştı. Kokunun kaynağını arayan ev sahibi bir poşet içinde çürümüş bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bebeğin 2 ay önce öldüğünü belirledi. Bebeğin anne ve babasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Korkunç olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yer alan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre 2 ay önce kirada oturan ve kimlikleri öğrenilmeyen kişilerce boşaltılan eve gelen ev sahibi, odada gelen pis koku üzerine yerde gördüğü poşette çürümüş bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

Bunun üzerine ev sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ön incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu ve yaklaşık 2 ay önce öldüğünü değerlendirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri ise bebeğin annesi ve babasını bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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