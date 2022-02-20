Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Kentin çeşitli bölgelerindeki 4 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma da hırsızlık olaylarının A.K. tarafından yapıldığını belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin 6 hırsızlık dosyasından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Asayiş, Güncel, Haberler

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