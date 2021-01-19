Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Höyük Mahallesi'nde yaşayan Gerger ve Atçı aileleri arasında, arazi anlaşmazlığından yıllar önce başlayan husumet nedeniyle yaşanan silahlı kavgalarda, her iki aileden yaralananlar oldu.

En son 6 ay önce 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kanaat önderi Ahmet Ersin Bucak, görüştüğü aileleri barışmaya ikna etti.

Bir restoranda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve kanaat önderlerinin katılımıyla aileler bir araya getirilerek barıştırıldı.

Beyazgül, yaptığı konuşmada, kan davalarının barışla sonuçlanmasının toplumlar için önemli olduğunu söyledi.

Barışın her iki aileye hayır getirmesini dileyen Beyazgül, "Bugün bir sulh yapılıyor, sulh sözcüğü gerçekten kulağa çok güzel geliyor. Barışan her iki aileye de çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikleri, beraberlikleri eskisinden daha güzel olur. Böyle güzel bir işe aracı olan kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kanaat önderi Bucak da her iki aileye teşekkür ederek, güzel bir olaya vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından barış duası gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan