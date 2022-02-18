Şanlıurfa'da "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi tanıtıldı

HALİLİYE, ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve yaklaşık 50 bin öğrencinin müzeyle buluşturulması amaçlanan "Haydi Çocuklar Müzeye" projesinin tanıtımı yapıldı.

Haliliye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje ile Haliliye İlçe merkezi ile kırsaldaki yaklaşık 50 bin öğrencinin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, geleceğin teminatı olan çocuklarla gençlerin tarihlerini ve yaşadıkları bölgeyi tanımaları için yaklaşık 2 yıl sürecek projenin ilk etabını başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının başta 45 bin öğrenciyi müzeyle tanıştırmak olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerde çocuklarımıza tarihleri ve geçmişleriyle ilgili bilgiler verilecek. Çocuklarımız geçmişlerini bilsinler ki geleceğe bakabilsinler. Bu proje, şimdiye kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız onlarca projelerden sadece biri. Haliliye Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmak adına farkındalık yarattık. Yine bilgi yarışması projemiz başladı, bu yarışmada kazanan öğrencilerimizi de hediyelerle ve gezilerle ödüllendireceğiz. Bizim son derece önemli olan geleceğimizin fidanlarını eğitmek, geleceğe hazırlamak adına elimizden gelen her türlü gayreti göstermek de bizim asli görevlerimizdendir."

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen de sahip oldukları değerlerin ve kültürel varlıkların çocukların tanıması ve görmesi için projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Mehter Takımının gösterisini sunduğu törenin ardından ilk öğrenci grubu, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.