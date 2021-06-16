Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi gören Suriyeli 133 çocuk ve genç icazet aldı
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Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi gören Suriyeli 133 çocuk ve genç icazet aldı

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi gören Suriyeli 133 çocuk ve genç icazet aldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan Suriyeli çocuk ve gençlere icazet verildi.

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan Suriyeli çocuk ve gençlere icazet verildi.

İkra Eğitim ve Kalkınma Derneği ile Hazreti Osman Bin Affan Derneği bünyesinde hafızlık eğitimi alan 8 ila 20 yaş arası 133 kişi için Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda icazet töreni düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okuyan küçük hafızlar, Arapça ilahiler seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, kentte faaliyet yürüten derneklerin bünyesinde bir yıldır hafızlık eğitimi alanların icazet törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şanlıurfa'nın yıllardır "ensar" görevini başarılı şekilde yürüttüğünü hatırlatan Yapıcıer, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki Suriyeli derneklerimizin bir yıllık emeklerinin ve eğitimlerinin ardından 133 çocuğumuz hafızlık eğitimini tamamladı. Ülkemize muhacir olarak gelen ve Şanlıurfa'mızda ağırladığımız, şu anda ensar olarak kucak açtığımız her iki tarafın da kaynaşması noktasında güzel çalışmalar yürütülüyor. Şu anda yaşadığımız anlardan bir tanesi de bu güzel çalışmanın meyvesi. Çocuklarımız icazetlerini alıyor. Onlara ne kadar eğitim verilirse bizim ülkemizin de bir katma değeri olarak hem ümmetimize hem de ülkemize katkıda bulunacaklar. Güzel bir çalışma olmuş, icazetlerini alan öğrencileri tebrik ediyorum."

İkra Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Şeyh Bilal Korc da kendilerini yıllardan beri misafir eden Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguladı.

Türk halkının ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çok güzel çalışmalar yürüttüklerini anlatan Korc, "İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği her zaman bize destek sundu. Allah hepsinden razı olsun. Bizlere kucak açıp misafir eden Türk halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla ise vakıf olarak her zaman eğitim çalışmalarına destek verdiklerini belirterek icazet alan çocukları tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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