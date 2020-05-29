Şanlıurfa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu biri 4 aylık çocuk 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı
29.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:28

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu biri 4 aylık çocuk 3 kişi yaralandı.

Muhammet Kırmızı'nın kullandığı 06 DJJ 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hilvan girişinde orta refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki biri 4 aylık çocuk iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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