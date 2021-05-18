Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 1000 cep telefonu şarj cihazı ile 900 şarj kablosu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 1000 cep telefonu şarj cihazı ile 900 şarj kablosu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 1000 cep telefonu şarj cihazı ile 900 şarj kablosu ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.

Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler yaptıkları aramada, araç kasasının alt şasesinde, yan direklerinde ve yakıt deposunda gizlenmiş 1000 cep telefonu şarj cihazı ile 900 şarj kablosu buldu.

Aracın sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü