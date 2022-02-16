Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu tarlada yakalandı
AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçunda hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.D'nin Karaali Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ş.D. kovalamaca sonucu tarlada yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Yasin Dikme - Güncel