Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor
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Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor

15.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:01
Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki bakıma muhtaç ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti ile yüzler gülmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki bakıma muhtaç ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti ile yüzler gülmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından "Biz kocaman bir aileyiz" söylemi ile başlatılan ve aralıksız yürütülen evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ailelerin yüzleri gülmeye devam ediyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde sürdürülen evde bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımları, belediye tarafından yapılıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne yapılan başvurular sonundaki inceleme ile belirlenen aileleri, ekipler periyodik olarak evlerinde ziyaret ediyor. Evde ihtiyaç duyulan tüm temizlik çalışmalarının yapıldığı hizmette, ailelerin kişisel bakımları da yine ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerden Meryem Bağış, temizlik için gittikleri her yaşlının evine kendi anne, babaları gibi hizmet ettiklerini aktardı. Bağış, zaman zaman duygu dolu anların da yaşandığını belirterek, onlara bir evlat gibi yaklaştıklarını ifade etti.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan evde bakım hizmeti ile belirlenen ailelerin ortalama 30 ile 45 günde bir evlerinin detaylı temizliği yapılıyor. Toplamda 430 yaşlı aileye hizmet verildiği bildirildi.

Yapılan hizmetten dolayı son derece memnun olduklarını belirten aileler, evlerinin temizlik ihtiyacı ve kişisel bakımlarının gerçekleştiğini belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor
Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor
Şanlıurfa'da evde bakım hizmeti ile yüzler gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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