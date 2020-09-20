Son dakika haberleri | Düğün salonunda yangın
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Son dakika haberleri | Düğün salonunda yangın

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:32

Şanlıurfa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Salondan duman çıktığını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izleyen işletmeci Ramazan Aksoy, büyük üzüntü yaşadı.

Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yapamadıkları için büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bütün birikimiyle kiraladığı salondaki eşyalarının tamamının yandığını kaydetti.

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Son dakika haberleri | Düğün salonunda yangın

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Fatih Aslan
Mehmet Fatih Aslan
AA Editörü
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