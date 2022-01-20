Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Yıldız (35) idaresindeki 01 BUF 84 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde buzlanma nedeniyle kayarak devrildi.

Sürücü ile minibüste bulunan Cevdet (57) ve Sabri Özdemir (63) ile Hüseyin Pekok (66) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Şanlıurfa, Minibüs, Güncel, Haber

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