Şanlıurfa'da çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
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Şanlıurfa'da çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerince, Karakuyu Mahallesi'nde ikamet eden A.A isimli şahsın evine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. A.A.'nın ikametine yapılan operasyonda evinin bahçesinde ekili hint keneviri, 740 gram esrar, 5.5 gram esrar, maskeye sarılı 21 gram metamfetamin, 120 gram hint keneviri tohumu, 1 adet otomatik tüfek ve 5 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 2 adet fişek, 14 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet dolu G3 mermisi ele geçirildi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş yaptığı açıklamada, "İlçe genelinde zehir tacirlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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