Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

16.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:36
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç ile devlet korumasına alınan 3 çocuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık R.Ç, psikolojisinin bozuk olduğuna yönelik ifadelerini tekrarlayarak pişman olduğunu belirtti.

Babalarından şiddet gördüklerini anlatan sanığın çocukları ise ifadelerinde "Bizi canı sıkıldıkça dövüyordu. Annemizi banyoda soğuk suyla yıkayıp hortumla dövüyordu. İki aylık olan küçük kardeşimizi balkonda betonun üzerinde soğuk suda bekletip ona bile işkence ediyordu. Ayrıca babamız bazen eve gelen kız arkadaşının yanında da bizi ve annemizi dövüyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Çocukların avukatı da suçu delillerle tespit edilen sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen baba R.Ç'nin akıl sağlığına ilişkin rapor isteyip, duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Babası tarafından alıkonulduğu öne sürülen kız çocuğu annesine teslim edildi
ŞANLIURFA - Babası tarafından alıkonulduğu öne sürülen kız çocuğu annesine teslim edildi
Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sobadan zehirlendikleri öne sürülen karı koca hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Bülent Turan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:41:14. #1.14#
title