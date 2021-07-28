Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde 12 gün önce, avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili firari zanlı O.A'nın yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Cinayet zanlısının gidebileceği yerleri araştıran ekipler, O.A'nın İzmir'de bir evde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesinde 16 Temmuz'da, boşanma aşamasındaki İsa Alkan ile eşinin kardeşi O.A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan M.A. tutuklanmış, O.A. ise kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan