Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Sağlık

- Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi Aşı olanlar, bisiklet, tablet, burs ve gezi kazandı Şanlıurfa'da başlatılan aşı kampanyası kapsamında noter huzurunda çekilen 2'nci haftanın talihlileri belirlendi.

- Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi

Aşı olanlar, bisiklet, tablet, burs ve gezi kazandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da başlatılan aşı kampanyası kapsamında noter huzurunda çekilen 2'nci haftanın talihlileri belirlendi. 11 bin 585 gencin katıldığı kampanyada 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından gençlere yönelik başlatılan aşı kampanyası kapsamında valilik konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençleri aşıya teşvik etmek ve vaka sayılarını en aza indirmek için başlatılan kampanyada, 11 bin 585 genç arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi. Düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kampanya ile aşı olanların sayısının artığını söyledi. Valilik konferans salonunda, noter huzurunda yapılan hediye çekilişine, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile basın mensupları katıldı.

Kampanya ile aşılama oranının yükseldiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Perşembe günü ilk çekilişimizi çekmiştik. Daha öncede ilan ettiğimiz gibi aşılamada yüzde 50'ye varıncaya kadar çekilişlerimizi her haftada Perşembe günü aynı saate gerçekleştireceğiz. Çekilişte adları çıkan tahlili kardeşlerimizi de tebrik ediyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek.

Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi
Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi
Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi
Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Gülben Ergen Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da aşı kampanyasında 2'nci haftanın talihlileri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:14:03. #1.15#

title