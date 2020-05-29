Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı İso Harabeler kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Naif Gül (57), Kasım Yumru Cemil Y.(52), İbrahim Y.(18), Ali Y.(58), Leyla Y.(22), Güler G.ve Yasin A.yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan Naif Gül (57), Kasım Yumru (26 kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, kırsal mahalle ile hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA