Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı
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Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı

Şanlıurfa'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi tüm açık alan etkinliklerin, 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı
06.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:30

Şanlıurfa'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi tüm açık alan etkinliklerin, 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri, diğer illerden katılımlarla birlikte, 7 Ağustos 2020 saat 00.01'den 5 Eylül 2020 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içinde yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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