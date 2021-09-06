Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta

Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 697 bin 741 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı.

ŞANLIURFA'da, 697 bin 741 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı. Kentte tadilatı yapılan 7 okuldaki öğrenciler farklı okullara taşındı. 

Kalabalık ve genç nüfusun fazla olduğu illerden Şanlıurfa'da, 2 bin 565 okulda, 33 bin 263 öğretmen ve 60 bin 349'u yabancı uyruklu olmak üzere 697 bin 741 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Okul çağındaki çocuk sayısının fazla olduğu kentte, halen tadilatı devam eden 7 farklı okulun öğrencileri başka bir okula taşındı. Ulubatılı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda çocuğunun eğitim gördüğünü ancak tadilat dolayısıyla bu yıl başka okulda başladığını anlatan veli Mahmut Dikbaş şunları söyledi:

"Benim çocuğum geçen yıl Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda bu yıl burada eğitimine devam etmesi gerekirken buranın tadilatına başlandı. Çocuğu başka okula aldık. Bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Şimdi kitap almaya geldim ama halen okulda tadilat var. Bu tadilat nedeniyle zorluk çekiyoruz."Başka bir öğrenci velisi Sinan Özdemir ise, "Burada eğitim gören öğrencileri başka okullara gönderdiler. Orada yığılmalar oldu" dedi.

Bu arada, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki 7 okulda devam eden tadilatın 1 ile 3 ay arasında tamamlanacağını belirtti. Öte yandan kentte bakımsız ve onarıma ihtiyaç duyulan okullarda ise bakanlık tarafından bütçe aktarılmasının ardından tadilat başlatılacağı belirtildi.


Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Derya Yanık Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Cristiano Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:10:30. #1.15#

title