Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu Şanlıurfa'da merkez üssü Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kırsal mahalledeki bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Şanlıurfa'da merkez üssü Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kırsal mahalledeki bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Hilvan ilçesindeki depremin ardından kent genelinde sahaya çıkan AFAD ve jandarma ekipleri, başlattıkları tarama çalışmasını sürdürüyor. Deprem nedeniyle bazı kırsal mahalledeki evlerde çatlaklar oluştu.

Depremin hissedildiği yerlerden olan kırsal Gazibey Mahallesi'nde, vatandaşlar depremin ardından evlerinden çıkarak ağaç gölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Depremle mahalledeki birçok evde çatlaklar oluştuğu görüldü.

AFAD ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu, evlerden fotoğraflar çekerek kayıt altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Kemal Karakeçili, deprem sırasında evinde olduğunu ve başlayan sarsıntıyla çocuklarıyla beraber dışarı çıktığını söyledi.

Kenan Karakeçili de deprem sırasında evde dinlendiğini ve depremin meydana gelmesiyle ayağa fırlayarak kapıya yöneldiğini belirtti.

Sarsıntı nedeniyle kapıyı açamadığını anlatan Karakeçili, "Kapı sıkıştığı için açamadım. Daha sonra panikle pencereden atladık çocuklarımla birlikte. Bu şekilde dışarı çıktık. Şu anda dışarıda beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Adile Karakeçili ise deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlaklar oluştuğunu, bir çok malzemelerinin sarsıntı sırasında yere düştüğünü aktardı.

Büyük Ördek Mahalle Muhtarı Hadi Yazar da mahallelerindeki 7 evde hasar meydana geldiğini belirtti.

Yazar, yetkililerin destek beklediklerini, artçı sarsıntılar olabilir korkusuyla dışarıda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA