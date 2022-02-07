Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Başören Mahallesi yakınlarında otomobillerine çarpan araçtan inen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok'un (30) öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.A.Ö, B.K. ve Y.B'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Ö. ve B.K, tutuklandı. Y.B. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda, 5 Şubat'ta sürücüsü tespit edilemeyen 06 BD 0604 plakalı otomobil, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarpmış, araçtan inen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu otomobildeki Murat Yılmaz ile İbrahim Kızılok, olay yerinde hayatını kaybetmişti.