Şanlıurfa'da 2 iş makinesi yakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da 2 iş makinesi yakıldı

19.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:40
Şanlıurfa'da 2 iş makinesi yakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol yapımında çalışan 2 iş makinesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol yapımında çalışan 2 iş makinesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Alınan bilgilere göre, kırsal Karpuzcu Mahallesi'nde yol yapımında çalışan iki paletli iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen araçlar, kullanılamaz hale geldi.

İş makinelerinin yol yapım çalışması sırasında yakıldığını belirten Mehmet Çatal, "İki paletli ekskavatör makinemiz yakıldı. İtfaiye gelip müdahale etti, jandarmaya bildirdik, gelip rapor tuttular. İş makinemizin yaklaşık bedeli 1 milyon lira ve mağdur duruma düştük." dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Engin Yıldırım Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Şevval Sam İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 2 iş makinesi yakıldı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:43:15. #1.15#
title