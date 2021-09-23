Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığında 1 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığında 1 tutuklama

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığında 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Sakça Mahallesi'ndeki bir evde gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığında 1 tutuklama

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesi can çekişirken başında sigara içmiş

104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesi can çekişirken başında sigara içmiş
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