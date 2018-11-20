Şanlıurfa Çiftçi Toplu Taşımada Çığır Açtık

Şanlıurfa'da düzenlenen UCLG-MEWA Mobilite Zirvesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın toplu taşımasında çığır açtıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen 17 farklı ülkeden yaklaşık 400 kişinin katıldığı ve 3 gün sürecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi başladı. 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirveye Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Filistin, Hindistan, Kazakistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Malezya, Mısır, Nijerya, Suriye, Ürdün, Yemen gibi 17 farklı ülkeden 400'ün üzerinde kişi katılıyor. Toplam 3 gün sürecek olan zirve kapsamında Wald Showcase Oturumları, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Zirvesi Oturumları düzenlenecek. Akıllı Ulaşım, Ulaşım Finansman, Yönetişim ve İşletme, Çevre Dostu Ulaşım ve iyi uygulama örneklerinin sunulacağı toplantıda, Mewa Bölgesinde daha iyi bir kentsel mobiliteye nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı aranacak.

Marka şehirlerde kentsel mobilitenin önemi, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı taslak gündem maddeleri ile idari oturumun işlendiği ilk günkü toplantının açılışında konuşan Uclg-Mewa Genel Sekreteri Mehmet Duman, Herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişebilir ve sürdürülebilir erişim sistemlerinin sağlanmasında, altyapının teknolojiyle birleştirilmesi hususuna kadar her bir hedefin kentsel mobilite ile yakından ilişkisi olduğu görülmektedir. Bugün Avrupa'da çevre dostu bisikletli ulaşım modelleri tartışılsa da bölgemizde kentsel mobilite konusunda ilk önceliğimiz toplu ulaşımın yaygınlaştırılması ve bunun farklı teknolojik araçlarla entegrasyonunun sağlanmasıdırö dedi.

Arap Kentler Teşkilatı (Ato) Genel Sekreteri Ahmad Al-Sabeeh ise, Çevre kirliliği için ulaşım sistemleri en iyi şeydir. Taşımacılık gelişmişlik belirtisi için çok önemlidir. Ulaşın insanların haklarından biri sayılır, bir insan hakkıdır. Bizim için çok önemli bir rolü olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bunu bütün gelişmişlik hedeflerden birisi olarak görüyoruzö dedi.

Uclg-Mewa Eş Başkanı Muhammed Sadi,ö Ulaşım problemlerine çözüm bulmak için çok önemli görevlerimiz vardır. Özellikle toplu taşımayı geliştirmemiz lazım. Özel ulaşıma önem vermemiz lazım. Arap ülkelerindeki idareleri beraber, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Herkesin birbirinin tecrübelerinden faydalanmasını tavsiye ediyoruzö şeklinde konuştu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Şehirleşme ve kentleşme dünyada gerçekten hızlı bir şekilde gelişmektedir. Değişen ve gelişen kentler tabi beraberinde sorunlarla büyümektedir. Bugün büyük kentler, mega kentler dünyadaki yüz ölçüm açısından arazinin yüzde 2'sini teşkil etmekle birlikte garı safi milli hasılanın yüzde 70'ini oluşturuyor. Diğer taraftan karbondioksit emisyonu açısından da yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ulaşım sorunu ve çevre sorunları da dünyamızı tehdit eden unsurların başında gelmektedir. O açıdan Uclg-Mewa'nın böylesi önemli bir konuyu gündeme alması son derece takdir edilecek bir konudurö ifadelerine yer verdi.

Zirvede konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın toplu taşımasında çığır açtıklarını ifade ederek şunları söyledi. 'Tüm toplu taşıma sistemlerinde hem çevreci hem ekonomik hem de insanın ulaşımdaki konforunu en üst düzeye çıkartmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz de insanın huzuru ve mutluluğu var, insanların güvenli bir ortamda seyahat etmeleri vardır. Şanlıurfa'da nerede oturursanız oturun yola çıktıkları zaman, yol standarttı, durak standarttı, yaya standartlarını ve belli sürede istenilen noktaya gitme noktası bizler için en önemli konudur. 314 Toplu taşıma aracı ile Şanlıurfa'da hizmet veriyoruz ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için en önemli kavramdırö

Kentte 3 gün sürecek olan zirveye; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed al Subih, D8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve birçok ülkenin ulaşımdan sorumlu bürokratları katıldı.