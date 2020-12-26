ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü

26.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:40

Boş kalan cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin temizlik çalışması Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması

Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve Balıklıgöl sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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