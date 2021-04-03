Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla sonuçlanan görüşmeler sonrası toplu iş sözleşmesi HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Hüseyin Öz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketleri Belsan A.Ş, Belper A.Ş, Beltur A.Ş. ve Beltaş A.Ş'de çalışan 3 bin 600 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeyle, çalışanlara ücret artışlarının yanı sıra yeni sosyal haklar da getirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, toplu iş sözleşmesine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde çalışanlardan yana desteğini bir kez daha ve en üst düzeyde gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e Hizmet-İş sendikamız ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de belediyeye bağlı 4 şirkette çalışan ve toplum 3 bin 600 kişiyi kapsayan sözleşmeyi, çalışanların memnuniyetiyle sonuçlandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözleşmenin tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.

Beyazgül, sözleşmeye katkı ve katılımlarından dolayı Genel Başkan Vekilimiz Öz'e teşekkür etti.

İmza töreninde Şanlıurfa Şube Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No'lu Şube Başkanımız Bozan İzol ve şubelerimizin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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