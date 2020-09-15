Şanlıurfa AMATEM'de inşaat tamamlandı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in alkol ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında projelendirdiği ve 2018 yılı sonunda temeli atılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında geçici kabul aşamasına gelindi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in alkol ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında projelendirdiği ve 2018 yılı sonunda temeli atılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında geçici kabul aşamasına gelindi.

2019 yılı sonunda açılması planlanan ancak her iki merkezin de yatak kapasitesine 50'şer ilave yapacak proje revizesi nedeniyle inşaat çalışmaları uzayan merkezlerde incelemede bulunan Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tefrişat alımlarının tamamlandığı her iki merkezin, inşaat geçici kabulünün yapılmasının ardından faaliyete gireceği, tedavi için başka illere gitmek zorunda kalan bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonlarının Şanlıurfa'da yapılmaya başlanacağı öğrenildi.

Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı sahasında inşa edilen AMATEM ve ÇEMATEM'de, poliklinikler, yataklı servisler, spor ve dinlenme alanları ile sosyal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar bulunuyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA