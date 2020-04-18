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Vefa Sosyal Destek Grubu, Akçakale, Güncel

ŞANLIURFA Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor

Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyorAKÇAKALE Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

18.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:53
ŞANLIURFA Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor

Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor

AKÇAKALE Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstünde, kimsesi olmayanların ekmek ve gıda ihtiyacını karşılayan 13 ekip, sokağa çıkma yasağında da çalışıyor. Talep edenlerin emekli maaş dağıtımını, fatura ödemesini ve ilaç teminini yapan grup üyeleri ilçe merkezi ve kırsal mahallerde akşama kadar çalışıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Mahmut Işık, "Sokağa çıkamayan Türk ve Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyoruz" dedi.

ŞANLIURFA Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

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