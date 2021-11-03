ŞANLIURFA - Akçakale'de Kızılay Haftası etkinlikleri
AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Akçakale ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 500, bin ve 1500 metre koşusu düzenlendi.
ŞANLIURFA (AA) - Akçakale ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 500, bin ve 1500 metre koşusu düzenlendi.
Akçakale- Şanlıurfa kara yolu bayraklı kavşak bölgesinde Kızılay gönüllülerince düzenlenen koşu ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kızılay Akçakale Şube Başkanı Sait Akay, yarış sonrası yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Etkinliklerin sürdüğünü ifade eden Akay, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri, cuma günü düzenlenecek programda verilecek.