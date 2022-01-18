Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı - Haberler
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Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman- Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, sürücüler yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle yola devam edemeyen sürücüler, araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Bazı sürücüler tehlikeye rağmen yola devam etmeye çalışırken kara saplanan araçlar, diğer sürücüler tarafından itilerek çıkartıldı. Yaklaşık 2 saattir mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Donma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirten vatandaşlar, kurtarılmayı bekliyor.

(Ahmet Atan/İHA)

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Adıyaman, Tragger, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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