Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik haftası kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik haftası kutlanıyor

SANKO Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşirelik bölümü akademisyenlerine armağan takdim edildi.

Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik haftası kutlanıyor
12.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:09

SANKO Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşirelik bölümü akademisyenlerine armağan takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, hemşirelik bölümünde görevli akademisyenleri, ziyaret ederek, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutladı.

Prof. Dr. Dağlı, akademisyenlere başarılar dileyerek, bu zorlu sürecin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik haftası kutlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:27:21. #1.15#
title