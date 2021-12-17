SANKO'lu öğrencileri inovasyon yarışmasında Türkıye birincisi oldu - Haberler
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SANKO'lu öğrencileri inovasyon yarışmasında Türkıye birincisi oldu

SANKO'lu öğrencileri inovasyon yarışmasında Türkıye birincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

SANKO Okulları ortaokul öğrencileri, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenen "Başakşehir Living Lab 8. İnovasyon Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - SANKO Okulları ortaokul öğrencileri, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenen "Başakşehir Living Lab 8. İnovasyon Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

600'den fazla projenin sunulduğu yarışma üç aşamadan oluştu. Proje raporlarının ön değerlendirmesinin yapıldığı ilk aşamadan sonra prototipler değerlendirilirken, üçüncü aşamada final sunumları yapıldı.

SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinden Efe Tahtacı ve Zeynep Neva Çevik'in, proje öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın danışmanlığında hazırladıkları "Her Eve Engelsiz Rampa" projesi "Ortaokul Kategorisi" nde Türkiye birinciliğine değer görüldü. İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde SANKO Okulları öğrencileri, birincilik ödülünü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

SANKO'lu öğrencileri inovasyon yarışmasında Türkıye birincisi oldu

SANKO'lu öğrencileri inovasyon yarışmasında Türkıye birincisi oldu

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