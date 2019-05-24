SANKO'dan muhtarlar ve huzurevi sakinlerine iftar

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'teki muhtarlar ve huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftara, Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Gaziantep Huzurevi Derneği Başkanı Ayşen Ahi, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekteri Naci Boran, SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada, yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasındaki desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Ökkeş Titiz ise kente hizmetlerinden dolayı Konukoğlu ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA