Sanıklar Aralarında Eski Vali Harput'un da Bulunduğu Davada 8 Tahliye

Bursa'da FETÖ'den 60 sanığın yargılandığı davada eski Bursa Valisi Şahabettin Harput 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu 8 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatları katıldı. 27 Kasım tarihinden bu yana devam eden duruşmanın son gününde mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini aldıktan sonra karar vermek üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından duruşmaya karar verilmek üzere devam edildi. Mahkeme heyeti, Yavuz K. ve Mehmet K. hariç diğer sanıkların finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan ayrı ayrı beraatına, Yavuz K, Mehmet K, Orhan B, Ömer B, Sabri E, Salih U. hakkında üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, Erdoğan Ö, Hüseyin A, Rahime Ö.Ö. ve Sevgi D. hakkında "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan toplanan deliller kapsamında suçun sabit görülmemesinden dolayı ayrı ayrı beraatlarına ve varsa haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Sanıklar Soner E, Emin A, Hilmi G. hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğu ve Hilmi G'nin 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Soner E. ve Emin A'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmalarında örgütün Bursa il yapılanması, mütevelli heyetleri konusunda yararlı ve tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle sanıklara ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Sanıklar Cengiz Resimoğlu, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici, Turan Boztepe, Ferudun Kahraman, Eyüp Karakuş, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik hakkında etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle Kesici'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Özgörüş ve Kahraman'ın 2 yıl 1'er ay, Resimoğlu, Çelik ve Umutkan'ın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Karakuş ve Boztepe'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına, ayrıca Kesici'nin cezasının ertelenmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sait Usul, Şahabettin Harput, Sami Şentürk'ün örgüt yöneticiliğinden beraatlarına, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi. Mahkeme, tutuklu sanık Şentürk'ün şirketine ait FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesini (devlete geçmesi) reddetti.

Sanıklar Ferudun Kahraman, Şakir Umutkan, Hilmi Gülcemal ve Emin Akça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebini reddeden mahkeme, ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sanıklar Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe ve Kahraman ile Karakuş ve Çelik hariç sanıklardan haklarında ev hapsi kararı bulunanların yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar veren mahkeme, Sevmezler'in üstüne atılı suçun vasfı nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak hakkında örgüte üye olma suçunu işlemedikleri, örgüte bile isteye yardım ettikleri gerekçesiyle 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Kararın ardından tahliye edilen sanıkların yakınları sevinç gösterilerinde bulunurken, 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Vali Harput ise eşiyle birlikte adliyeden ayrıldı.

Harput, hakkındaki ceza onandıktan sonra cezaevine gönderilecek ve dosya Yargıtaydan dönene kadar ikamet ettiği Ankara'dan dışarı çıkamayacak.