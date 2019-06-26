Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Türkiye genelinde yapılan Liselere Gecis Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını dogru cevaplayan Irmak Sen Turkiye birincisi oldu.

Haziran ayının basında ülke genelinde yapılan Liselere Gecis Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını cevaplayan Irmak Şen Türkiye birincisi oldu. Gaziantep'in en kalabalık okulu olan Sani Konukoğlu Ortaokulu Müdürü Ali Calı, öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, "Kısıtlı imkanlara rağmen, sadece okulun destekleme-yetiştirme kurslarında ve gönüllü öğretmenlerin ders dışındaki gayretli çalışmalarıyla öğrencilerimizin eksikleri giderilmeye çalışılmıştı. Öğrencinin kendi gayretinin yanında okulun idarecilerinden, hizmetlisine kadar herkesin ortak çalışması sonucunda öğrencimiz Irmak Şen, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum. Öğrencimize, ailesine ve emeği gecen öğretmenlere teşekkur ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA