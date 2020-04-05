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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya

Şanghay'da 2 yeni vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu, ülkenin en büyük kentlerinden Şanghay'da 2 yeni dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

05.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:31
Şanghay'da 2 yeni vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu, ülkenin en büyük kentlerinden Şanghay'da 2 yeni dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Fransa ve Rusya'dan olan yeni vakalarla birlikte kentteki dış kaynaklı koronavirüs vakalarının sayısının 192'ye çıktığı belirtildi. Hastaların tedavi için belirlenen hastanelere kaldırıldığı ve uçuşlarda yakın temastaki diğer 10 kişinin de tıbbi gözlem altına alındığı açıklandı. Komisyon, dış kaynaklı 192 vakadan 29'unun taburcu edildiğini, hastanede tedavileri süren hastalardan birinin ise durumunun ağır olduğunu bildirdi.Bölgede Cumartesi günü iç kaynaklı yeni vaka bildirilmezken, kentin toplam iç kaynaklı vaka sayısının 339 olduğu belirtildi. Cumartesi günü itibariyle bunlardan 327'sinin taburcu edildiği, 6'sının hayatını kaybettiği ve diğer 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

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