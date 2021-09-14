Şangay'da tanışıp Likya Yolu'nda birlikte yürüdüler

ÇİN'in Şangay kentinde 2018 yılında tanışan üniversite öğrencisi Alman Jonas Graf (25) ile liseli Moğolistanlı Carol Zhao (19), 3 yıl sonra Likya Yolu'nda buluştu. Birlikte yürüyüşe çıkan Graf ve Zhao, bir ay Türkiye'de kalacaklarını söyledi. Graf "Tek sorunumuz Likya Yolu'nun dağlık kesimlerinde karşılaştığımız insanlarla, dil konusunda anlaşamamak. Ama onu da elle ayakla işaretle aşıyoruz" dedi.

Almanya'nın Stuttgart Üniversitesi'nde elektroteknik öğrenimi gören Jonas Graf, 2018 yılında Çin'e gitti. Jonas Graf, Şangay'da gezdiği sırada lise öğrencisi Moğolistanlı Carol Zhao ile tanıştı. 3 yıl boyunca haber leşen Zhao ve Graf, 3 hafta önce ise İstanbul'da buluştu. İstanbul'dan otostopla önce Eskişehir'e gelen Zhao ve Graf, 6 Eylül'de de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezi Olimpos'a geçti. 8 Eylül'de Olimpos'tan yola çıkan Graf ve Zhao, Likya Yolu'nda yürümeye başladı. Günde yaklaşık 15 kilometre yürüyen Zhao ve Graf, Demre ilçesine ulaştı ve bir hafta daha Likya Yolu'nda yürüyecekler.

Likya Yolu ile Türkiye'den çok etkilendiklerini anlatan Jonas Graf, "Harika bir doğası var. Yolun büyük bölümünde doğa, tarih, deniz iç içe. Benim Almanya'da da Türk arkadaşlarım var. Ama Türkleri, Türkiye'de tanımak çok farklı. Türkiye, çok güzel ve güvenli bir ülke. Türk insanının nazikliği, yardımseverliği bu ülkeyi güzelleştiriyor. Yabancı ve dilini anlamadığı bir insana, dağlarda karşılıksız bir şeyler ikram eden insanlar, herhalde sadece Türkiye'de var. Bu nedenle Türkiye'ye en az 100 kez gelmek isteriz. Tek sorunumuz Likya Yolu'nun dağlık kesimlerinde karşılaştığımız insanlarla, dil konusunda anlaşamamak. Ama onu da elle ayakla işaretle aşıyoruz" diye konuştu.