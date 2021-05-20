Sangal Esports Wisla Krakow maçı başlıyor!
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Sangal Esports Wisla Krakow maçı başlıyor!

Sangal Esports Wisla Krakow maçı başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Wisla Krakow karşılaşması başlıyor. Spring Sweet Spring 2 Regionals turnuvasında temsilcimizin rakibi Wisla Krakow oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden maçın duyuru paylaşımını yapmayı unutmadı. BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları sırasıyla Mirage, Vertigo ve Nuke. Karşılaşmanın ilk haritası Mirage olarak belirlendi. Bir önceki karşılaşmada "GORILLAZ" ekibini […]

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Wisla Krakow karşılaşması başlıyor. Spring Sweet Spring 2 Regionals turnuvasında temsilcimizin rakibi Wisla Krakow oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden maçın duyuru paylaşımını yapmayı unutmadı.

BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları sırasıyla Mirage, Vertigo ve Nuke. Karşılaşmanın ilk haritası Mirage olarak belirlendi. Bir önceki karşılaşmada "GORILLAZ" ekibini yenen temsilcimiz acaba bu maçta Wisla Krakow'u yenebilecek mi? Bu sorunun cevabını çok kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Nexus (2-1), Budapest Five (2-0L), 1WIN (2-0L), Gamer Legion (2-0), GORILLAZ (2-1).

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Wisla Krakow favori takım oluyor.

Sangal Esports ve Wisla Krakow daha önce hiç maç yapmadı. Organizasyonlar birbirleri karşısında ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Bu maçtan galip gelen taraf hangisi olacak kısa bir süre içinde öğreneceğiz.

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Kaynak: Playerbros

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