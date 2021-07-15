Sangal Esports Wild Rift Türkiye 1.si oldu!
Tebrikler .sangalgg
Ülkemizi çeşitli oyunlarda başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Sangal Esports Wild Rift Türkiye 1.si oldu.
Gosu Games tarafından düzenlenen "Wild Rift Team Ranking"de Türkiye 1.si olan organizasyon "Avrupa Sıralaması"nda ise 48. sırada yer alıyor. Türkiye sıralamasında bulunan takımlar ise şu şekilde:
Sangal Esports
Dark Passage
Resolve
Futbolist
fastPay Wildcats
BD4Y
NASR Esports
Digital Athletics
SuperMassive Blaze
Beşiktaş Esports
Sangal Esports WR oyuncusu KESKO sıralama ile ilgili "TR#1 gurur verici fakat bizim için bir hedef değil. World #49 ise hedefimizin çok uzağında. Daha iyisi için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışıyoruz. Beklemede kalın" yorumunu yaptı.
Bu yorumun aynısını Sangal Esports'un sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda da görmek mümkün. Taraftarlar bu başarının yeterli olmadığını takımın elinden gelenin en iyisini yapmasını istediğini belirtti. Buna ek olarak taraftarlar, Wild Rift'te alınan bu başarıların aynısının VALORANT için de olmasını istediğini belirtti.
Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros