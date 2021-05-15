Sangal Esports Valorant kadrosunu transfer listesine koydu!

Takımdaki oyuncuların yeni adresleri acaba neresi olacak?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Valorant kadrosunu transfer listesine koydu. Organizasyon duyuruyu geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Son dönemlerde aldıkları olumsuz sonuçlardan dolayı kadrosunda sürekli değişikliğe giden organizasyon geçtiğimiz dakikalarda büyük bir açıklama yaptı. Organizasyon yaptığı açıklamada Valorant takımındaki tüm oyuncuları transfer listesine koyduğunu duyurdu. Organizasyonun yaptığı açıklamanın tam hali ise şu şekilde:

VALORANT kadromuzun tüm oyuncuları, aldığımız karar ile aktif dizilişten çıkarılıp bugün itibariyle transfer listesinde takım tekliflerine açık şekilde çalışmalarına devam edecektir.

Bu süreç içerisinde tüm oyuncularımızın sözleşmeleri devam etmektedir.

Bu paylaşımın hemen ardından takım oyuncuları "LURZ, E5N, UNITY ve Kipperman" sosyal medya hesapları üzerinden bir Tweet paylaştı. Valorant topluluğunda ise Kipperman ve Lurz için Blaze Esports transfer dedikoduları konuşulmaya devam ediyor. Blaze Esports geçtiğimiz dakikalarda Turko ile anlaştığını da duyurmuştu. Kadrosunda iki kişilik yer kalan organizasyonun Kipperman ve Lurz ile anlaşıp anlaşmayacağı ise dedikodudan öteye şu anlık geçmiyor.

Playerbros ekibi olarak oyunculara ve organizasyona gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros