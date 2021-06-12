Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!

Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports (.sangalgg), Standhaft (.Standhaft836)'ı duyurmasıyla resmi olarak Wild Rift arenasına giriş yaptı.

CS: GO arenasında yaptıklarıyla adından söz ettiren espor organizasyonu Sangal Esports Standhaft ile anlaştığını duyurdu.

Haftalardır taraftarların çeşitli espor organizasyonlarının yaptıkları Wild Rift maç paylaşımlardan görüp Sangal Esports'a sitem etmesi artık son buldu. Organizasyon yaptığı bu transfer ile Wild Rift arenasına resmi olarak giriş yaptı.

Organizasyon, daha önce 836 Pizza Locale bünyesinde genel menajer olarak görev yapan Umut "Standhaft" Berk ile anlaştı. Organizasyon duyuru paylaşımında ise şu açıklamaya yer verdi:

Sangal Esports olarak mobil espor sahnesine giriş yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız! Ekibimizin ilk parçası Umut "Standhaft" Berk, League of Legends: Wild Rift kadromuzun menajerlik görevini üstlenecek. Ailemize hoş geldin!

Umut Berk ise bu paylaşımı "Retweet" yaparak şu açıklamada bulundu:

Kuruluşundan bu yana severek takip ettiğim bir takımın parçası olmak benim için mutluluk verici. Sangal ismini ve formasını hakkını vererek taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Efsane bir kadroyla çok güzel bir yola çıkıyoruz.

Sangal Esports, sadece takım menajerini duyurmuş durumda. Organizasyonun kısa bir süre içinde takımdaki oyuncuları da açıklaması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Umut Berk'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir: ,

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hande Erçel Erkan Petekkaya
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sangal Esports Standhaft ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 21:13:08. #1.14#

title