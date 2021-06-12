Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!

Sangal Esports (.sangalgg), Standhaft (.Standhaft836)'ı duyurmasıyla resmi olarak Wild Rift arenasına giriş yaptı.

CS: GO arenasında yaptıklarıyla adından söz ettiren espor organizasyonu Sangal Esports Standhaft ile anlaştığını duyurdu.

Haftalardır taraftarların çeşitli espor organizasyonlarının yaptıkları Wild Rift maç paylaşımlardan görüp Sangal Esports'a sitem etmesi artık son buldu. Organizasyon yaptığı bu transfer ile Wild Rift arenasına resmi olarak giriş yaptı.

Organizasyon, daha önce 836 Pizza Locale bünyesinde genel menajer olarak görev yapan Umut "Standhaft" Berk ile anlaştı. Organizasyon duyuru paylaşımında ise şu açıklamaya yer verdi:

Sangal Esports olarak mobil espor sahnesine giriş yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız! Ekibimizin ilk parçası Umut "Standhaft" Berk, League of Legends: Wild Rift kadromuzun menajerlik görevini üstlenecek. Ailemize hoş geldin!

Umut Berk ise bu paylaşımı "Retweet" yaparak şu açıklamada bulundu:

Kuruluşundan bu yana severek takip ettiğim bir takımın parçası olmak benim için mutluluk verici. Sangal ismini ve formasını hakkını vererek taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Efsane bir kadroyla çok güzel bir yola çıkıyoruz.

Sangal Esports, sadece takım menajerini duyurmuş durumda. Organizasyonun kısa bir süre içinde takımdaki oyuncuları da açıklaması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Umut Berk'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros