Sangal Esports Budapest Five karşılaşması başladı!

Sangal Esports'a Budapest Five karşısında başarılar diliyoruz.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Budapest Five karşılaşması başladı. BLAST Rising 2021 turnuvasında temsilcimizin rakibi Budapest Five oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden galibiyet paylaşımını yapmayı unutmadı.

BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları sırasıyla Mirage, Dust 2 ve Train oldu. Temsilcimiz ilk olarak Mirage haritasında maça başlayacak. Bir önceki karşılaşmada "Nexus" ekibini yenen temsilcimiz acaba bu maçta Budapest Five'ı yenebilecek mi? Bu sorunun cevabını çok kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Infinite (2-0), Apeks (2-0), fastPay Wildcats (3-0), KOVA (2-1), Nexus (2-1).

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports favori takım oluyor.

Sangal Esports ve Case daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 5 kez Sangal ve 1 kez Budapest Five kazandı.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros