Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor
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Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor

22.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:30

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a, Ceylan karakteri ile katılan ve dizinin sevilen isimlerinden biri haline Sanem Çelik, kadrodan ayrıldı. Sevilen oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren dizide yer almayacak.

ATV ekranlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarının karşısına yine üzücü bir haberle çıktı. Bir süredir yaprak dökümünün devam ettiği dizide, yeni bir isim daha veda kararı ile gündeme geldi.

GELECEK BÖLÜMLERDE YER ALMAYACAK

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadronun önemli isimlerinden Sanem Çelik veda edecek. Ceylan karakterine hayat veren Çelik, gelecek bölümlerden itibaren artıkekranlarda yer almayacak.

Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Sanem Çelik, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, lise ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (3)
GUB: Kara melekle finalini yapmıştı zaten, sonrası hüsran, sonrası hicran.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TÜRK: Bu cizgi filimi bile izleyen mantiksiz insanlar var
Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
REİS: sen mantıklı bir insansın heralde
2 1 Yayından Kaldır
500
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