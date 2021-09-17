Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması - Haberler
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Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından pafta ve sıra çalışmaları ile bakım, çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından pafta ve sıra çalışmaları ile bakım, çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yapılan peyzaj çalışmalarının kış ayları gelmeden tamamlanacağı ifade edildi.

Bunun yanında vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda sıra, pafta çalışmalarının da devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmalar tamamlandığında mezarların bulunabilirliğin artacağını ifade etti. ???????

Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda pafta ve sıra çalışması

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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