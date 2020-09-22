Sandıklı'da trafik kazası: 5 yaralı
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Sandıklı'da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sandıklı'da trafik kazası: 5 yaralı
22.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:18

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Sandıklı karayolu Kusura köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cavit K., (24) idaresindeki 16 AJA 603 plakalı hafif ticari araç Şükrü Y., (40) yönetimindeki 19 AE 808 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte İbrahim Y., (26), İbrahim Ç., (26) ve Arda D., (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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