Sandıklı'da tartışmalara neden olan cami ismiyle ilgili açıklama

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Müftülüğü, tartışmalara neden olan cami ismin değişikliği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ilçenin Hisar mahallesinde bulunan ve vatandaşlar arasında 'Topeşe' olarak bilinen caminin ismi 'Topbaş' olarak değiştirilmişti. İlçe Müftüsü Ömer Ünal, vatandaşlar arasında tartışmalara sebep olan değişiklik kararı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, değişikliğinin resmi kayıtlar dikkate alınarak yapıldığını ifade etti. Ünal, "Resmi kayıtlarda caminin adı Topbaş, fakat vatandaşlar yıllardır Topeşe olarak söylüyor, cami duvarında da eski bakır levhada Topeşe yazıyor. Ama resmi adı Topbaş. Cemaat içine nasıl siniyor ise onu söylesin bunda bir sıkıntı yok. Ama bizler resmi evraklara itibar etmek zorundayız, tapu kayıtları bizim için esas. Diyanet İşleri Başkanlığımız cami, Kur'an Kursu ve diğer hizmet binalarında kullanılan tabelaların değiştirilmesi yönünde karar almıştır. Biz de Sandıklı Müftülüğü olarak birimimize bağlı olan cami ve kursların tabelalarını yenilemeye başladık. Olay bundan ibaret" dedi. - AFYONKARAHİSAR