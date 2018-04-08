Sandıklı'da Patates Ekimi Başladı

Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, çiftçiler hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladı.

Sandıklı'daki tarlalar, patates ekimi için hazır hale getirilerek tohumla buluşturuluyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla patates ekim alanlarında düşüş yaşandığını, bunun da maliyetler ve pancar kotasında yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Ekim alanlarında dengenin sağlanmaya çalıştığını, bu yıl ilçede tahmini 15 bin dekar alanda patates ekimi beklediklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"İlçemizde yazlık ve kışlık patateslerin ekimi yapılır. Genelde bütün çeşitte patates ekimi yapılıyor ancak genellikle yazlık çeşidi dediğimiz marabel, kışlık çeşidi olarak da agria cinsi patates ekimi yapılıyor. Bu patatesler depoluk patateslerdir. Şu anda hala geçen yılki agria cinsi dediğimiz patatesler depolardan İstanbul, Antalya ve Denizli pazarı gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor."

İlçeye bağlı Koçhisar köyünde yaşayan ve 19 yıldır patates üreticiliği yapan Hüseyin Kılıç da 2018 yılının patates ekicileri için iyi geçmesini diledi.

Patates üreticilerinin girdi maliyetleri nedeniyle zorluklar yaşadığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Mazot fiyatı, gübre ve patates için attığımız böcek ilaçlarının fiyatları pahalandı. Çiftçi vatandaşın lokomotifi gibidir. Eğer çiftçi kazanır ise lokomotif ilerler arkasındaki esnafı ve diğer vatandaşlar da gelir. Ama çiftçi kazanamaz ise o tren durur ve hayat kötüye gider. Patatesin dönümünün maliyeti bize yıl yıl artıyor. Bu yıl tahmini 2 bin metrekare 3 bin liraya mal oluyor. Biz bunu temmuz ayında sökeceğiz. Fiyatını ve verimini Allah'tan başka kimse bilmiyor. Eğer biz bundan iyi tonaj alır isek, iyi fiyat ederse çiftçi kazanır."