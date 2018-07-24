- Sandıklı'da haşhaş kapsüllerinin alımı başladı

Haşhaş kapsüllerinin çuvallara doldurulması

Üretici Hasan Erden'in konuşması Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı yapılan haşhaş kapsülleri, üreticiler tarafından TMO'ya teslim edilmeye başlandı.

sağlık sektöründe morfin yapımında kullanıldığı bilinen haşhaş kapsüllerinin alımı, Toprakl Mahsülleri Ofisi (TMO) Sandıklı Amirliği tarafından gerçekleştiriliyor.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören'de haşhaş ekimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO'ya randevu sistemine göre eslim etmeye başladı.

Bölgede yaklaşık 2 bin dekar arazide sözleşme usulü ekimi yapılan haşhaş'dan bin 200 ton haşhaş kapsülü rekoltesi bekleniyor.

TMO'nun kilogramını taban fiyat 4 lira 25 kuruş'a alımını yaptığı haşhaş kapsülleri, işlenmek üzere Bolvadin Alkoloid Fabrikasına gönderiliyor.

Haşhaş üretimi yapan Hasan Erden, gazetecilere yaptığı açıklama, "Fiyatlar iyi ama bu yıl mahsullerde sıkıntımız oldu. Ürünün yetişme döneminde yağışlarda ki dengesizlik ürünlerde verimi düşürdü. Ürünleri etkiledi ve gelişme olmadı. Devletimizin verdiği fiyatlar gayet iyi." ifadelerini kullandı.