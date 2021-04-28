Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı
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Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Haberler | Yerel

Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı -Sandıklı Belediyesi bölgenin en büyük su arıtma tesisini devreye almaya hazırlanıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına başlanan ve günlük 18 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak olan 'su arıtma...

Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

-Sandıklı Belediyesi bölgenin en büyük su arıtma tesisini devreye almaya hazırlanıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına başlanan ve günlük 18 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak olan 'su arıtma tesisi' inşaatında sona yaklaşılırken, bölgenin en büyük arıtma tesisi olacak proje ile memba suyu kalitesinde arıtılmış su elde edilecek.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri doğrultusunda yapımına başlanılan ve bölgenin en büyük arıtma tesisi olacak olan tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor. Başkan Çöl ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş tarafından gezilen tesiste vatandaşlara memba suyu kalitesinde su içirmek için bütün koşulların hazırlandığı kaydedildi.

"Arıtılacak olan su toplamda 7 aşamadan geçecek"

Yetkililerden alınan bilgiye göre günde 18 bin metreküp su arıtma özelliğine sahip olan tesiste suyun yolculuğu Akin Göletinden gelerek dezenfekte odalarına ulaşmasıyla başlayacak. Burada yüzde 60 oranında oksijenlenen su, ozon temas tanklarında birleştirilecek. Buradan hızlı ve yavaş karıştırıcı ünitelerine geçen su bekletilerek suyun içerisindeki yabancı maddelerin çökmesi sağlanıyor. Daha sonra filtre havuzlarına gelip filtre kumlarından süzülerek geri yıkama deposuna aktarılıyor. En son olarak temiz su deposuna gelerek laboratuvarda test edildikten sonra şehir şebekesine verilmesi planlanıyor. Toplamda 7 aşamadan geçecek olan su piyasada bulunan memba suyu kalitesinde olup, minimum su israfı ile bölgenin en büyük arıtma tesislerinden birisi konumunda olacak.

"Artık geri sayım başladı"

Tesisteki incelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Çöl; "Bu muhteşem eser dönemin bakanı şimdiki Milletvekilimiz Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun en büyük hediyelerinden birisidir diyebilirim. Çok güzel bir eserle karşı karşıyayız, ki baktığınız zaman bir suyun ne kadar fazla bir aşamadan geçtiği, Ph değerinin yüksek olduğu memba suyu kalitesinde ki suyun, ilçemizdeki bütün çeşmelerimizden akacağı arıtma tesisinin başındayız. Artık geri sayım başladı çok kısa bir zaman sonra bu güzel memba suyunu vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Ben başta Eroğlu başta olmak üzere ilgili firma ve müteahhidimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar güzel bir eserin ilçemize kazandırılmasında bakanımıza verdikleri desteklerden dolayı özellikle Sandıklı halkımıza ayrıca teşekkür ve minnetlerimi sunuyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı
Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı
Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı
Sandıklı Belediyesi'nin dev su arıtma tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR

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