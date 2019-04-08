Sandığından 1 Oy Çıkan Bağımsız Belediye Başkan Adayının Dost-akraba Sitemi

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olup, oy kullandığı sandıktan da sadece bir oy çıkan ve il genelinde 759 oy alarak seçimi son sırada tamamlayan Bekir Karadaş, aldığı tüm oyların tanımadığı insanlardan geldiğini söyledi. Karadaş, "Kuzenim bile oy vermedi. Sadece eşim, 'Ömrümü verdim sana, bir oyun lafımı olur' diyerek oy verdi" dedi.

Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası Bekir Karadaş, 19 Şubat tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için tek bağımsız aday olarak seçime girdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No'lu sandıkta kullanan Karadaş, il genelinde toplam 759 oy alarak yüzde 0.05 oy oranıyla yarıştığı 8 adayın gerisinde kalıp seçimi son sırada tamamladı. Cep telefonundan takip ettiği seçim sonuçlarını inceleyen Karadaş, oy kullandığı sandığı İl Seçim Kurulu verileri yerine, diğer siyasi partilerin verilerine göre inceleyince, kendisine oy çıkmadığını gördü. Bunun üzerine Karadaş, İl Seçim Kuruluna giderek duruma itiraz etti.

Oyunun peşine düşen Karadaş, bir gün sonra tespitinin yanlış olduğunu öğrendi. Oyunu kullandığı ilçeden toplam 6 oy aldığı tespit edilen Karadaş'ın, oy kullandığı 1020 nolu sandıktan ise kendisine 1 oy çıktığı belirtildi.

"Fikirlerime oy verseler seçimi kazanırdım"

Toplamda aldığı 759 oyun ardından İHA muhabirine seçim değerlendirmesinde bulunan Bekir Karadaş, Antalya'nın sıkıntılarını çözmeye yönelik fikirler ve projeler ürettiğini ancak seçimde buna karşın başarı sağlayamadığını dile getirdi. Karadaş, "İnsanlar düşüncelerimi kabul etseydi, bu fikre oy verselerdi, seçimi kazanırdım. Ama insanlar tek başıma ve parasız olduğum için bana oy vermediler" dedi.

"Kuzenim bile oy vermedi"

Adaylığını sadece sosyal medya hesabından duyurduğunu anlatan Karadaş, şunları söyledi:

"Kapı kapı gezip oy istemedim. Komşumun dahi aday olduğumdan haberi yoktu. Bu oylar, beni tanımayan insanların verdiği oylar. Cesaretime ve ürettiğim projelere oy verdiler. Beni tanıyan insanlar ise bana oy vermedi. Oturup yemek yiyip, içtiğim insanlar vermediklerini söyledi. Beni sevdiklerini biliyorum ama bağımsız, tek başına olduğum ve kazanamayacağımı düşündükleri için vermediler. Kuzenim bile oy vermedi. Sadece eşim, 'Ömrümü verdim sana, bir oyun lafımı olur' diyerek oy verdiğini söyledi."

Gelecek seçimde yine aday

Karadaş, önümüzdeki günlerde Varlık Fonu Borçlular Derneği kuracağını ve bu sayede borcu olan vatandaşların borçlarını uygun planlarda ödemesini sağlayabileceğimi sözlerine ekledi. Karadaş, ayrıca gelecek seçimlerde aday olacağının da sinyalini verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA