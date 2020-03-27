SANCAKTEPE VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE MASKE OPERASYONU SANCAKTEPE ve Küçükçekmece'de ruhsatsız ve hijyen kurallarına uygun olmayan koşullarda maske üretimi yapılan tekstil atölyelerine yapılan baskınlarda 55 bin 400 sahte maske ele geçirilirken, 3 tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

SANCAKTEPE ve Küçükçekmece'de ruhsatsız ve hijyen kurallarına uygun olmayan koşullarda maske üretimi yapılan tekstil atölyelerine yapılan baskınlarda 55 bin 400 sahte maske ele geçirilirken, 3 tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Türkler Mahallesi Uysal Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dün saat 14.30 sıralarında tekstil atölyesine baskın düzenledi. Operasyonda 4 bin hazırlanmış maske ve 18 bin yapıma hazır olmak üzere 22 bin tıbbi maske ele geçirildi. Kaçak ve sahte maske üretimi yapılan ruhsatsız tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Diğer operasyonlar ise Küçükçekmece'de düzenlendi. Halkalı Merkez Mahallesi Sakarya Sokak ve Dereboyu Caddesindeki iki imalathanede izinsiz ve hijyene uygun olmayan ortamda sahte maske üretimi yapıldığını belirleyen ekipler harekete geçti. İki farklı noktadaki imalathaneye Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan baskınlarda 33 bin 400 sahte maske ele geçirilirken, imalathaneler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA